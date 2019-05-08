GaleriGüncel

İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararının ardından bu kentteki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran'da yeniden oy kullanacak.

08.05.2019 09:24 - Son Güncelleme: 08.05.2019 09:59
İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

İşte YSK kararı ve Seçim Kanunu ışığında İstanbul seçimlerini yenilemenin 46 günlük yol haritası...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini neden iptal etti?

YSK, AK Parti'nin üç valiz belge eşliğindeki 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini 4'e karşı 7 oyla kabul etti. YSK, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu gerekçesiyle seçim iptali kararı verdi.

İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

Maltepe ve Büyükçekmece seçim itirazları ne oldu?

YSK önceki gece AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle olağanüstü itirazlarını da görüştü ve oybirliğiyle reddetti. Büyükçekmece ve Maltepe'de seçimler yenilenmeyecek.

İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

MHP'nin İstanbul itirazı ne oldu?

MHP Maltepe'nin yanı sıra AK Parti gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK önceki gece bu konuda da karar verdi. YSK kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığına..." denildi. YSK'nın bu kararlarıyla İstanbul seçimlerine dönük olağanüstü itiraz maratonu tamamlandı.

İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

YSK'nın bu kararına karşı Millet İttifakı'nın itiraz hakkı var mı?

YSK kararları anayasa kesin nitelikte ve itiraz yolu yok.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek ve nasıl olacak?
Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek ve nasıl olacak?