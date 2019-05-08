İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini neden iptal etti?

YSK, AK Parti'nin üç valiz belge eşliğindeki 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini 4'e karşı 7 oyla kabul etti. YSK, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu gerekçesiyle seçim iptali kararı verdi.