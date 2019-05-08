İstanbul'un 46 günü... İşte 23 Haziran'a kadarki yol haritası
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararının ardından bu kentteki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran'da yeniden oy kullanacak.
İşte YSK kararı ve Seçim Kanunu ışığında İstanbul seçimlerini yenilemenin 46 günlük yol haritası...
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YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini neden iptal etti?
YSK, AK Parti'nin üç valiz belge eşliğindeki 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini 4'e karşı 7 oyla kabul etti. YSK, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu gerekçesiyle seçim iptali kararı verdi.
Maltepe ve Büyükçekmece seçim itirazları ne oldu?
YSK önceki gece AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle olağanüstü itirazlarını da görüştü ve oybirliğiyle reddetti. Büyükçekmece ve Maltepe'de seçimler yenilenmeyecek.
MHP'nin İstanbul itirazı ne oldu?
MHP Maltepe'nin yanı sıra AK Parti gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK önceki gece bu konuda da karar verdi. YSK kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığına..." denildi. YSK'nın bu kararlarıyla İstanbul seçimlerine dönük olağanüstü itiraz maratonu tamamlandı.