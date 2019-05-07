Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek ve nasıl olacak?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tek tip olarak da bilinen yeni askerlik sistemi ile askerlik süresinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. Askere gidecek olan vatandaşlar, yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırıyor. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli olmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemi şemasını tanıtmasının ardından, yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı olanlar 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak ve askerlik toplam 6 ay olacak. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Yeni askerlik sisteminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla koordineli çalışmaların sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına müteakip en kısa sürede yasalaştırılacağını söylemişti.
"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."
Öte yandan, 29 Nisan tarihli toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarla ilgili "Yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Amacımız özellikle gençlerimizi yakinen ilgilendiren bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip en kısa sürede yasalaşmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.