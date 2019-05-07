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İşte 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

07.05.2019 18:03

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek.


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