İstanbul seçimlerinde şok gerçek ortaya çıktı! Tam 225 sandık başkanı...

YAVUZ: BAZI SEÇİM KURULLARI, DAHA DA İLERİ GİDEREK, ADETA KANUN KOYUCUNUN YERİNE GEÇMİŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bazı ilçe seçim kurullarının kanun koyucu yerine geçtiğini açıkladı.

Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31.maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga… Yani yok!" ifadelerini kullandı.