İstanbul seçimlerinde şok gerçek ortaya çıktı! Tam 225 sandık başkanı...
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin iptaline gerekçe olarak 225 sandık başkanı ile 3 bin 500 görevlinin yasalara aykırı atanmasını göstermesine, en somut örneklerden biri Tuzla'da yaşandı.
Özdemir'in, yasaya aykırı olarak bu yıl 19 Ocak'ta yerel seçimlerinde görev alacak sandık kurulu başkan ve memur üyelerini belirlemek için banka şube müdürlüklerine yazı gönderdiği tespit edildi. Şaibeli liste yapan ve haklarında suç duyurusunda bulunulan ilçe seçim kurulu başkanlarından biri de Özdemir.
2017'DE KALDIRILMIŞTI
Özdemir'in banka şube müdürlüklerine gönderdiği yazıda şu ifadeler kullanıldı: "31 Mart 2019'da yapılacak seçimde görevlendirilmek üzere bankanızda görevli tüm personellerin T.C kimlik numaraları, adı soyadı, unvanı, hizmet yılı, ev ve cep telefon numaralarını gösterir listenin düzenlenerek 30 Ocak 2019 mesai bitimine kadar başkanlığımıza gönderilmesi, ayrıca listelerde eksik bilgi doldurup gönderenler hakkında 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacağı hususunda gereği bilgilerinize rica olunur."
Özdemir'in yazısında yer alan 31. maddesi; 30 Kasım 2017'de TBMM tarafından kaldırıldı. Resmi Gazete'de 12 Aralık 2017'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'da, "298 sayılı kanunun 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır" deniliyor. Özdemir'in yürürlükte kaldırılan kanun üzerinden banka şubelerinden liste istemesi, "Hukuk katliamı" olarak ifade ediliyor.
YAVUZ: BAZI SEÇİM KURULLARI, DAHA DA İLERİ GİDEREK, ADETA KANUN KOYUCUNUN YERİNE GEÇMİŞ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bazı ilçe seçim kurullarının kanun koyucu yerine geçtiğini açıkladı.
Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31.maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga… Yani yok!" ifadelerini kullandı.