İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

KIZIMA EV ALACAĞIM

Yıllardır piyango almadığını ve kızının rüyası sonrası şansını denemek için bilet aldığını söyleyen Nevcivan Çiçek (70) ise "Umman'da yaşayan kızım rüyasında büyük ikramiyenin çıktığını görmüş. Rüyası boşa çıkmasın diye bir umut bilet aldım. Para çıkarsa yurtdışındaki kızıma ev alacağım. Sonrası da sağlık olsun" diye konuştu.