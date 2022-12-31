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Haberler Güncel İşte 200 MİLYON TL'nin sahibi! 2023'ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

İşte 200 MİLYON TL'nin sahibi! 2023'ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

Yeni yılın en talihlisi belli oldu. 200 milyon TL büyük ikramiyenin hangi ile ve kime çıktığı oldukça merak eidliyor. Yeni yıla milyoner olarak kişiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? 200 milyon TL hangi ile çıktı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.12.2022 21:54 - Son Güncelleme: 31.12.2022 21:54
İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

Yeni yılın en talihlisi belli oldu. Birçok kişi Milli Piyango yılbaşı çekilişinin hangi ile ve kime çıktığını araştırıyor. İşte detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

200 MİLYON TL'NİN SAHİBİ KİM?

Milli Piyango çekilişinde 200 milyon TL'nin sahibini bulmasına dakikalar kaldı. Kazanan isim birazdan haberimizde yer alcak.

İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

ÇIKARSA İŞ KURACAĞIM

Mersin'de yaşadığını belirten Malik Müjdeci (26), "Para bana çıkarsa İstanbul'a gelip iş kuracağım. Esnafım, inşallah çıkar. Çıkmadan hayal de kuramıyoruz. Bilet az önce elimden uçtu gitti. Kaptım onu. Kesin bu bilete çıkacak umutluyum" dedi.

İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

KIZIMA EV ALACAĞIM

Yıllardır piyango almadığını ve kızının rüyası sonrası şansını denemek için bilet aldığını söyleyen Nevcivan Çiçek (70) ise "Umman'da yaşayan kızım rüyasında büyük ikramiyenin çıktığını görmüş. Rüyası boşa çıkmasın diye bir umut bilet aldım. Para çıkarsa yurtdışındaki kızıma ev alacağım. Sonrası da sağlık olsun" diye konuştu.

İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi! 2023’ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?

ENGELLİLERİ KURTARACAĞIM

Hayalinin engellileri kurtarmak olduğunu söyleyen Nezir Epyıldız ise "Hayalim engellileri kurtarmak, ben de çocuğum da engelliyiz. Para çıkarsa onlara yardım ederim. Engelliyim maaşım yok. Bilet aldım. En azından umut işte" dedi.

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