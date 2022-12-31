İşte 200 MİLYON TL'nin sahibi! 2023'ÜN EN TALİHLİSİ! Bir gecede MİLYONER OLAN İLLER! 31 Aralık 20222 Milli Piyango kime, hangi ile çıktı?
Yeni yılın en talihlisi belli oldu. 200 milyon TL büyük ikramiyenin hangi ile ve kime çıktığı oldukça merak eidliyor. Yeni yıla milyoner olarak kişiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? 200 milyon TL hangi ile çıktı? İşte detaylar...
31.12.2022 21:54 - Son Güncelleme: 31.12.2022 21:54
KIZIMA EV ALACAĞIM
Yıllardır piyango almadığını ve kızının rüyası sonrası şansını denemek için bilet aldığını söyleyen Nevcivan Çiçek (70) ise "Umman'da yaşayan kızım rüyasında büyük ikramiyenin çıktığını görmüş. Rüyası boşa çıkmasın diye bir umut bilet aldım. Para çıkarsa yurtdışındaki kızıma ev alacağım. Sonrası da sağlık olsun" diye konuştu.