2023 MPİ 500 bin, 1, 20, 200 milyon çekiliş sonuç listesi... Yılbaşı Milli Piyango çekilişi KAZANAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı