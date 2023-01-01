2023 MPİ 500 bin, 1, 20, 200 milyon çekiliş sonuç listesi... Yılbaşı Milli Piyango çekilişi KAZANAN NUMARALAR LİSTESİ
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişleri tamamlandı. Milyonarca kişi ikramiye kazanıp kazanamadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte Milli Piyango kazanan numaralar ve büyük ikramiye sahipleri...
Son dakika... MİLLİ Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde bu yıl büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. İşte detaylar...
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.
Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı
200 MİLYON TL'NİN SAHİBİ KİM?
Milli Piyango 6530303 numaralı bilete çıktı.
İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?
Büyük ikramiye çeyrek bilete Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi, Millipiyangoonline.com'dan alınan biletlere çıktı
AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR
2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da başladı. Amorti çekilişi ise saat 23.15'te başladı. Çekiliş sonucu amorti kazanan numaralar 0 ve 6 oldu.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
20 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR
5424303
5839489