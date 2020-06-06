İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!
Son dakika... Başkan Erdoğan, önceki gece 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını dün iptal etti. Sokak yasağının, hafta sonu için seyahat planlayan vatandaşların ve iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması için kaldırıldığı öğrenildi. İşte önce kısıtlamaya, sonra iptale giden süreç.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.
Genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.