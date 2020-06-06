İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.