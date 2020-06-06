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İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Son dakika... Başkan Erdoğan, önceki gece 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını dün iptal etti. Sokak yasağının, hafta sonu için seyahat planlayan vatandaşların ve iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması için kaldırıldığı öğrenildi. İşte önce kısıtlamaya, sonra iptale giden süreç.

06.06.2020 09:32 - Son Güncelleme: 06.06.2020 09:38
İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

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İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Hürriyet gazetesinin haberine göre, ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden diğer illere geçişlerde yaşanan yoğunluğun da zamana yayılması planlandı.

İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Vaka sayısındaki kısmi artış da göz önüne alınarak toplumda oluşan "virüs bitti" algısının da önüne geçilerek, "virüsün devam ettiği, kural ve tedbirlere uyulmasının önemi" de tekrar hatırlatılmak istendi.

İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.

İşte 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin perde arkası!

Yine 1 Haziran'da tekrar hizmete başlayan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin de hafta sonunda yasak olmayacağını planlayarak ürün ve malzeme aldığı, yasak durumunda alınan bu ürünlerin bozulmasıyla oluşacak mağduriyetler de gündeme geldi.

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