Salgın sürecindeki 'yeni normal' bireyleri nasıl etkileyecek?

"Virüs riski nedeniyle dışarıdan bir yardımcının ya da ev ile ilgilenecek bir personelin istihdam edilememesi de bunda etkili oldu. Tam zamanlı çalışmaya dönülmesi bu 'çifte mesaili' yükü bir dereceye kadar hafifletmiş olacak. Öte yandan aile üyelerinin dışarıyla temasının artması kendilerine ve birbirlerine virüs bulaştırma riskini arttıracağı için 'ruhsal/içsel alarm sistemleri' her an tetikte olmaya devam edecek"