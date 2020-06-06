Konya'da üretildi! Artık tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot üretildi. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili, "ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi." dedi.
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot ilgi çekti. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi" dedi
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.
Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:
''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor."