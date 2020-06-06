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Konya'da üretildi! Artık tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot üretildi. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili, "ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi." dedi.

06.06.2020 13:02 - Son Güncelleme: 06.06.2020 13:02
Konya' da üretildi! İnsanlar için tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot ilgi çekti. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi" dedi

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Konya' da üretildi! İnsanlar için tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.

Konya' da üretildi! İnsanlar için tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

Türkiye'nin tek robot fabrikası Akınrobotics, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi. ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor.

Konya' da üretildi! İnsanlar için tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:

Konya' da üretildi! İnsanlar için tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor."

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