Konya'da üretildi! Artık tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak

''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor."