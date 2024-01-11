İstanbul’da yaşayanlar burayı hiç duymamış, bilmiyor: Adresi öğrenen hemen gitmek istiyor!

İstanbul, tarihin her dönemine tanıklık etmiş benzersiz bir şehir. Gezginlerin ve tarih meraklılarının gözünden kaçan nadir yerlerden biri de Azatlı Baruthanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan bu tarihi yapı, şimdi keşfedilmeyi bekliyor.
1794 yılında Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından temelleri atılan Azatlı Baruthanesi, dönemin modern ordu yapılanmasının simgesi. İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan bu yapı, Mehmet Şerif Efendi'nin önderliğinde 1795-1796 yılları arasında inşa edilmiş. O dönemde Osmanlı ordusunun barut ihtiyacını karşılamak üzere kurulan bu tesis, yıllar boyunca önemli bir rol oynamıştır.
Azatlı Baruthanesi, İstanbul'un Küçükçekmece Gölü'nün güneyinde konumlanmıştır. Bugün Başakşehir ilçesinde yer alan bu tarihi yapıya ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden kalkan toplu taşıma araçları veya özel araçlarla bu tarihi mirasa ulaşabilirsiniz.
Baruthane, demir bloklarla güçlendirilmiş ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir yapıdır. Tesis, barut üretimi için kullanılan hangar tarzı yapı kalıntıları ve bir havuz içermektedir. Günümüzde baruthanenin yalnızca kalıntıları ayakta durmaktadır, ancak bu kalıntılar dahi tarihin derinliklerine bir yolculuk sunmaktadır.