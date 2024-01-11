İstanbul’da yaşayanlar burayı hiç duymamış, bilmiyor: Adresi öğrenen hemen gitmek istiyor!

1 1794 yılında Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından temelleri atılan Azatlı Baruthanesi, dönemin modern ordu yapılanmasının simgesi. İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan bu yapı, Mehmet Şerif Efendi'nin önderliğinde 1795-1796 yılları arasında inşa edilmiş. O dönemde Osmanlı ordusunun barut ihtiyacını karşılamak üzere kurulan bu tesis, yıllar boyunca önemli bir rol oynamıştır.

2 Azatlı Baruthanesi'nin Konumu ve Ulaşım Azatlı Baruthanesi, İstanbul'un Küçükçekmece Gölü'nün güneyinde konumlanmıştır. Bugün Başakşehir ilçesinde yer alan bu tarihi yapıya ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden kalkan toplu taşıma araçları veya özel araçlarla bu tarihi mirasa ulaşabilirsiniz.