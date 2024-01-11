Başvuru takvimi Nisan ayında geliyor! Milli İstihbarat Akademisi Başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 97. yaşını kutladı.Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu duyurdu. Bununla birlikte Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Bununla birlikte Milli İstihbarat Akademisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusu, en çok merak edilen soru oldu. Peki, Milli İstihbarat Akademisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli İstihbarat Akademisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
Milli İstihbarat Akademisi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi nisan ayında açıklanacak.
Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek. Akademinin faaliyet alanları neler, Başvurular ne zaman olacak, Programlardan mezun olanlar ne yapabilir? gibi merak edilen tüm sorular 10 madde olarak sıralandı.
İşte Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilen 10 soru, 10 cevap...
1- AKADEMİNİN FAALİYET ALANLARI NELER?
Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak.