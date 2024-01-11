Başvuru takvimi Nisan ayında geliyor! Milli İstihbarat Akademisi Başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi...

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Milli İstihbarat Akademisi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi nisan ayında açıklanacak.

Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek. Akademinin faaliyet alanları neler, Başvurular ne zaman olacak, Programlardan mezun olanlar ne yapabilir? gibi merak edilen tüm sorular 10 madde olarak sıralandı.