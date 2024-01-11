REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram...

REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gün, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olup, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yenilenme zamanı olarak kabul edilir. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının ilk Perşembe gecesine denk gelir ve bu özel gece, bol ibadet, dua ve zikirlerle idrak edilir. Bu kutlu gecede, Müslümanlar gönüllerini temizlemek, Allah'a olan bağlılıklarını yeniden gözden geçirmek ve hayırlı dualarla Rabbimize yönelmek için bir araya gelirler. Regaip Kandili, aynı zamanda sevdiklerimize güzel dileklerimizi ilettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir zaman olarak da önem taşır. İşte İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri...