REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gün, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olup, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yenilenme zamanı olarak kabul edilir. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının ilk Perşembe gecesine denk gelir ve bu özel gece, bol ibadet, dua ve zikirlerle idrak edilir. Bu kutlu gecede, Müslümanlar gönüllerini temizlemek, Allah'a olan bağlılıklarını yeniden gözden geçirmek ve hayırlı dualarla Rabbimize yönelmek için bir araya gelirler. Regaip Kandili, aynı zamanda sevdiklerimize güzel dileklerimizi ilettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir zaman olarak da önem taşır. İşte İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri...
Regaip Kandili'nin faziletine binaen, ibadet ve dua etmenin yanı sıra, bu özel geceyi sevdiklerimizle birlikte geçirmek, onlara güzel sözler ve dualar göndermek, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirir. Bu mübarek gecede yapılan duaların, yapılan ibadetlerin ve gösterilen iyi niyetlerin Allah katında kabul olmasını dileriz. Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerine gönderdikleri mesajlarla da bir araya gelmeyi planlıyor. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının habercisi olarak kabul edilirken, bu özel gün bol sevap ve faziletli amellere vesile olmasıyla biliniyor. İşte ilahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri
EN GÜZEL VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022
👉Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
👉Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
👉Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...
👉Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…
👉İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.