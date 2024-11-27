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İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ isimli kişi, ilçe ilçe dolaşarak seri cinayetler işledi. Saldırganın ilk olarak eşi, oğlu ve kayınvalidesini katlettiği öğrenildi. Daha sonra ise annesi, babası ve kuzeni ile kuaförünü öldürüp yaşamına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Akrabaları Aladağ için içine kapanık, kendi halinde dese de gerçek bambaşka çıktı. Komşuları, katilin ne eşine ne ailesine ne de komşularına huzur verdiğini iddia ederek, 2 yıl önce yaşanan olayı dehşet içinde anlattılar.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:11
İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...

İstanbul'da yaşanan aile katliamı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ isimli adam, ev ev dolaşıp ailesinden birçok kişiyi katletti.

İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...

Saldırgan Aladağ, ilk önce eşinin, 10 yaşındaki çocuğunun ve kayınvalidesinin piknik yaptığı Büyükçekmece'deki göl kenarına gitti. Aladağ burada çocuğu Arslan, kayınvalidesi Türkan Soylu ve eşi Sevim'i vahşice öldürdü.

İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...

Saldırgan Aladağ daha sonra Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye Mahallesi'ndeki Çayır 1 Sokak'ta yaşayan ailesinin oturduğu eve doğru yola çıktı. Aladağ burada, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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