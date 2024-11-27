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Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Vatandaşın sağlığına göz diken gıda teröristlerinin skandalları her gün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listeleriyle gözler önüne seriliyor. Yayınlanan yeni listede bu kadarına da pes dedirten oyunlar var. Hamburgerde at ve eşek eti, zeytinyağında boya ve tohum yağları, kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ… İşte vatandaşın "biz kime nasıl güveneceğiz" dediği o liste.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:06
Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesi vatandaşın alışveriş yaparken bir kez daha düşünmesine neden oldu.

Listede ünlü markalar da var alışveriş sitelerinde satışı yapılanlar da.

Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

HAMBURGERDE AT VE EŞEK ETİ

Bakanlığı 26 Kasım taklit ve tağşiş listesinde tespit edilenler şoke etti. Mersin Yenişehir'deki CAPS Burger'deki hamburgerlerde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

YİNE ZEYTİNYAĞI!

En çok taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başını şüphesiz et gruplarının ardından zeytinyağı çekiyor. Yeni listede de zeytinyağındaki oyun gözler önüne serildi. Ayvalık Tarım Ürünleri, Ayvalık, Lüks Ayvalık markalarının zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı öğrenildi.

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