İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sıkıntılar toplu taşıma araçlarında yaşanan aklasıklarla birlikte çileye dönüşüyor.
İETT, Metro ve tramvayların her gün ya kaza ya da arıza ile gündeme geliyor.
METRODA ARIZA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürüdü.
Diğer duraklarda bekleyen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. O anlar kameralara yansırken vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.
İşte o görüntüler...