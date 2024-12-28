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İstanbul'da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım çilesi katlanarak büyüyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Vatandaşlar raylarda yürürken duraklarda yoğunluk oluştu.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 17:28 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 18:07
İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sıkıntılar toplu taşıma araçlarında yaşanan aklasıklarla birlikte çileye dönüşüyor.

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

İETT, Metro ve tramvayların her gün ya kaza ya da arıza ile gündeme geliyor.

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

METRODA ARIZA

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler durdu!

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürüdü.

Kirazlı Metro Hattı'nda seferler durdu!

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

Diğer duraklarda bekleyen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. O anlar kameralara yansırken vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu

İşte o görüntüler...

İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu