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Metro arıza haberi: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda seferler durdu!
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Metro arıza haberi: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler durdu!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 16:13

Son dakika haberi... Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Metro arıza haberi: Kirazlı Metro Hattı'nda seferler durdu!
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