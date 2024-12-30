MGM’den yılbaşı öncesi uyarı: Kar yağışı için 6 il işaretlendi! Marmara dahil birçok bölge donacak | İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları ve bazı bölgelerde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Öne Çıkan Bölgeler ve Beklenen Yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege Kıyıları: Rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.



Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Yüksekleri: Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

İç ve Doğu Bölgeler: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis hadisesi görülecek.

İstanbul İçin Kar Uyarısı Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi yılbaşı akşamı kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar yeni yılı kar eşliğinde karşılamak isteyenler için pek de umut verici değil. Özellikle İstanbul gibi az kar alan bölgelerde yılbaşında kar yağışı ihtimali oldukça düşük görünüyor.