MGM’den yılbaşı öncesi uyarı: Kar yağışı için 6 il işaretlendi! Marmara dahil birçok bölge donacak | İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları ve bazı bölgelerde aralıklı yağışlar öngörülüyor.
Öne Çıkan Bölgeler ve Beklenen Yağışlar
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Ege Kıyıları: Rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Yüksekleri: Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
İç ve Doğu Bölgeler: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis hadisesi görülecek.
İstanbul İçin Kar Uyarısı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi yılbaşı akşamı kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar yeni yılı kar eşliğinde karşılamak isteyenler için pek de umut verici değil. Özellikle İstanbul gibi az kar alan bölgelerde yılbaşında kar yağışı ihtimali oldukça düşük görünüyor.
Prof. Dr. Orhan Şen'den Yeni Yıl Hava Tahmini
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı akşamına dair hava durumu tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirten Şen, İstanbul'da yerde kar tutacak bir yağış için Ocak ayının ikinci haftasını işaret etti.
Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıl sonu ve yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye'de yağış yok, dolayısıyla kar da yok. Marmara'da, İstanbul dahil, yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler. Hatırlarsanız bu tahminimizi 2 ay önce de yapmıştık. Bu nedenle gerçek uzmanları takip edin."
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan bazı iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışların etkili olacağı bu bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Uyarı Yapılan İller
Adana
Adıyaman
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kilis
Osmaniye
30 Aralık Bölgesel Hava Durumu
Marmara
Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da aralıklı yağmur beklenirken, güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus etkili olabilir.
İstanbul: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 10°C, sağanak yağışlı.
Ege
Afyonkarahisar'da karla karışık yağmur, Denizli'de sağanak yağmur bekleniyor.
İzmir: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 2°C, kar yağışlı.
Akdeniz
Adana, Hatay ve Mersin çevresinde kuvvetli yağmur görülecek.
Antalya: 16°C, sağanak yağışlı.
Adana: 13°C, yer yer kuvvetli sağanak.
İç Anadolu
Kayseri, Sivas ve Ankara'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Ankara: 7°C, karla karışık yağmurlu.
Sivas: 4°C, karla karışık yağmurlu.
Karadeniz
Trabzon, Tokat ve Amasya çevresinde yağışlar sağanak şeklinde olacak.
Trabzon: 11°C, yağmur ve sağanak.
Amasya: 8°C, sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Bölgede buzlanma ve don olaylarının yanı sıra Erzincan, Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.
Malatya: 6°C, karla karışık yağmurlu.
Erzurum: -4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu
Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevresinde öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış etkili olacak.
Gaziantep: 5°C, sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 10°C, sağanak yağışlı.
Uyarılar
Kuvvetli Yağış: Sel, su baskını ve heyelan riski taşıyor.
Kuvvetli Rüzgar: Ege kıyılarında çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.
Buzlanma ve Çığ: Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski mevcut.