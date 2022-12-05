İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Okullar tatil olacak mı? İlk kez tarih verildi! Felaket gibi geliyor! Bugün değilse yarın...

İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt geldi. Megakent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş MGM hava durumunu araştırıyor. Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporu yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ve Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den peş peşe açıklamalar geldi. Bugün değilse yarın yağacak! Felaket gibi geliyor!