HAVA DURUMU | İstanbul’a kar için tarih verildi! Meteoroloji’den 19 ile flaş uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Aralık 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtlayan Tek, şu açıklamaları yaptı:

"Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali var.

Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok.

Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"