HAVA DURUMU | İstanbul'a kar için tarih verildi! Meteoroloji'den 19 ile flaş uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Aralık 2022 hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sağanak etkili olacak. Öte yandan İstanbul ve çevre illerde ise sıcaklıklar düşerken sağanak etkili olacak. İstanbul'a ilk kar ise Aralık sonunda gelecek. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Yurt genelinde Aralık ayının başlamasıyla birlikte sıcaklılar düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Salı günü için birçok ile kar yağışı ve sağanak uyarısında bulundu.
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtlayan Tek, şu açıklamaları yaptı:
"Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali var.
Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok.
Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu