Google için çıkmaz sokak! Artık Türkiye için de 'telif vakti': Arattığımız her şeyin bir bedeli var, haber içerikleri için ödeme yapılmalı
Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etmesi, Yeni Zelanda'nın da bu kapsamda Google ve Meta'nın (Facebook) ödeme yapması için harekete geçmesi, benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, arama motorlarında arattığımız her şeyin bir bedeli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'ye de ödeme yapılması gerektiğinin önemini vurguladı. Öte yandan Google'ın bu süreçten uzak durmak adına 'telif'i gündeme getirmekten kaçınıyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Yapay zeka, arama motoru, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilişim, bilgisayar yazılımı, kuantum bilişim, e-ticaret ve tüketici elektroniğine odaklanan teknoloji şirketi Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti.
Bu gelişme sonrası Yeni Zelanda hükümetinden de dikkat çeken bir adım geldi.
YENİ ZELANDA YASA ÇIKARIYOR
Yeni Zelanda hükümeti, Alphabet Inc'e ait Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin yerel haber içerikleri için Yeni Zelanda medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.
Yeni Zelanda Yayın Bakanı Willie Jackson yaptığı açıklamada, mevzuatın Avustralya ve Kanada'daki benzer yasalara göre modelleneceğini ve dijital platformların yerel haber kaynaklarıyla anlaşmaya varması için bir teşvik görevi göreceğini umduğunu söyledi.
"HABERLERDEN YARARLANANLARIN ÖDEME YAPMASI ÖNEMLİ"
Jackson, "Yeni Zelanda haber medyası, özellikle küçük bölgesel ve topluluk gazeteleri, finansal olarak ayakta kalmak için mücadele ediyor. Haber içeriklerinden yararlananların gerçekten bunun için ödeme yapması çok önemlidir." dedi.