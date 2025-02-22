İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılar sonrası etkili olan kar yağışı sebebiyle kazalar meydana meydana geldi.
YETERSİZ TUZLAMA KAZA GETİRDİ
Yetersiz tuzlama sebebiyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kağıthane'de yokuştan inmek isteyen araç kayarak kaldırımı aşıp duvara çarptı.
Pendik Esenyalı'da da karlı yolda yokuş aşağı ineceği sırada kontrolü kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı.
Bir diğer kazada ise yokuştan inen hafif ticari araç, yolda kalan iki araca çarptı.
Şişli Fulya'da ise bir motosikletli kayarak yere düştü. Kaza anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
Öte yandan birçok sürücü cadde ve sokaklarda buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Bazı araçları ise vatandaşlar iterek ilerlemesini sağladı.
Esenyurt'ta kaygan yolda ilerleyemeyen ambulas patinaj çekti.
Beylikdüzü'nde ise kar küreme aracı devrildi.
Bazı vatandaşlar da buzlanma nedeniyle kayarak yere düştü.