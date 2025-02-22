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İstanbul'da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Tuzlamanın yetersiz olması sebebiyle sürücüler kaygan yollarda direksiyon haklimiyetini kaybedip kaza yaptı. Bazı cadde ve sokaklarda ise ilerlemekte güçlük çeken araçları mahalleli itti. O anlar kameralara yansıdı. İşte İstanbul'dan "kar" manzarları...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:31
İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılar sonrası etkili olan kar yağışı sebebiyle kazalar meydana meydana geldi.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

YETERSİZ TUZLAMA KAZA GETİRDİ

Yetersiz tuzlama sebebiyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kağıthane'de yokuştan inmek isteyen araç kayarak kaldırımı aşıp duvara çarptı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Pendik Esenyalı'da da karlı yolda yokuş aşağı ineceği sırada kontrolü kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Bir diğer kazada ise yokuştan inen hafif ticari araç, yolda kalan iki araca çarptı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Şişli Fulya'da ise bir motosikletli kayarak yere düştü. Kaza anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan birçok sürücü cadde ve sokaklarda buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Bazı araçları ise vatandaşlar iterek ilerlemesini sağladı.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Esenyurt'ta kaygan yolda ilerleyemeyen ambulas patinaj çekti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Beylikdüzü'nde ise kar küreme aracı devrildi.

Beylikdüzü'nde kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi

Bazı vatandaşlar da buzlanma nedeniyle kayarak yere düştü.

İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi
İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi
İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi