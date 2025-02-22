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Donanmaya dev proje! Denizlere çelik kubbe geliyor: En kritik silahlar konuşlandırılacak

Hava ve karadaki savunma sanayi ürünlerinde rüştünü ispatlayan Türkiye, denizde de kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe Projesiyle Hava Savunma şemsiyesi oluşturan Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:09
Donanmaya dev proje! Denizlere çelik kubbe geliyor: En kritik silahlar konuşlandırılacak

Çelik Kubbe Projesi'yle hava savunma şemsiyesi oluşturan Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak.

Donanmaya dev proje! Denizlere çelik kubbe geliyor: En kritik silahlar konuşlandırılacak

BİRLİKLERİ KORUYACAK

TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Türkiye'nin Mavi Vatandaki çıkarlarını koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak. Hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Üstün taarruz kuvveti ile Türk donanmasının savaş gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak. Savunma sanayi ihracatında yeni bir dönemin başlamasına da öncülük edecek.

Donanmaya dev proje! Denizlere çelik kubbe geliyor: En kritik silahlar konuşlandırılacak

Sabah'ta yer alan habere göre; Gemi, tasarımı tamamen Türkiye'ye özgün olan, yerli ve milli sistemler ile donatılacak. TF-2000 muhribi yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8300 ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 149 m tam boy ve 21,3 m genişliğe sahip olacak. Dizel ve gaz türbinlerinden oluşan maliyet etkin CODOG ana tahrik sistemi mimarisi ile en az 26 knots azami sürate sahip olacak ve yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek. Gemide, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanan, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak.

Donanmaya dev proje! Denizlere çelik kubbe geliyor: En kritik silahlar konuşlandırılacak

ÖNEMLİ SİLAHLAR KONUŞLANDIRILABİLECEK

İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 80 bin yarda (73 km) üzerine çıkarılacak. Bünyesinde bulunacak İnsansız Hava ve Deniz Araçları ile üstün keşif ve muharebe yeteneğine sahip olacak ve asimetrik tehditleri her türlü ortamda erken ihbar kabiliyeti ile tespit ederek etkisiz hale getirecek. Tüm bu sensör ve silahların tam bütünleşik şekilde kullanılması ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile temin edilecek. 149 metre boy, 21,3 genişliğe sahip olacak gemide Milli Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (Atmaca, Gezgin), Sapan, Hisar-D, Siper Blok 1 D, Milli Torpido Kovan Sistemi, Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) gibi önemli silahlar konuşlandırılabilecek.