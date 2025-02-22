Çelik Kubbe Projesi'yle hava savunma şemsiyesi oluşturan Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak.

BİRLİKLERİ KORUYACAK TF-2000, özellikle deniz harekât alanında geniş bir sektörde etkin hava savunma sağlayacak şekilde tasarlandı. Türkiye'nin Mavi Vatandaki çıkarlarını koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak. Hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunmasını da gerçekleştirecek. Üstün taarruz kuvveti ile Türk donanmasının savaş gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak. Savunma sanayi ihracatında yeni bir dönemin başlamasına da öncülük edecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; Gemi, tasarımı tamamen Türkiye'ye özgün olan, yerli ve milli sistemler ile donatılacak. TF-2000 muhribi yüzde 85'in üzerinde oran ile Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacak. Gemi 8300 ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 149 m tam boy ve 21,3 m genişliğe sahip olacak. Dizel ve gaz türbinlerinden oluşan maliyet etkin CODOG ana tahrik sistemi mimarisi ile en az 26 knots azami sürate sahip olacak ve yakıt ikmali yapmadan 5000 deniz mili seyir yapabilecek. Gemide, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanan, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak.