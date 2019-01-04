BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ'ın yayınlanan ilana göre 186 personel alımı için 31 Aralık'ta başlatılan başvuru süreci bugün sona eriyor. Peki, BOTAŞ personel alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuru ile ilgili detayları sizler için derledik.

4 Ocak 2019 Cuma, 12:21:11 Güncelleme: 12:26:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





