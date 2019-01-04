BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ'ın yayınlanan ilana göre 186 personel alımı için 31 Aralık'ta başlatılan başvuru süreci bugün sona eriyor. Peki, BOTAŞ personel alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuru ile ilgili detayları sizler için derledik.

4 Ocak 2019 Cuma, 12:21:11 Güncelleme: 12:26:49
BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda dispeçer, mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı, sağlık memuru, büro görevlisi, avukat, operatör ve itfaiye görevlisi kadrolarına toplam 186 personel alımı yapılacak. Başvurular bugün sona erecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden 31 Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlayan başvurular 4 Ocak 2019 tarihinde yani bugün sona erecek. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapabilecek.

BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?
BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?
BOTAŞ personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR BOTAŞ başvuru nasıl yapılır?
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