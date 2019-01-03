Arnavutköy’de tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy’de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.
Arnavutköy’de tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı03 Ocak 2019, Perşembe
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