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Arnavutköy’de tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

03 Ocak 2019, Perşembe

Arnavutköy’de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.


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