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Haberler Güncel İstanbul'da ev almak artık çok kolay! toki.gov.tr duyurdu! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

İstanbul'da ev almak artık çok kolay! toki.gov.tr duyurdu! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

İstanbul'da ev almak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle TOKİ tarafından açılan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ projeleri neler? İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.07.2022 16:22 - Son Güncelleme: 11.07.2022 16:24
İstanbul’da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler büyük bir ilgiyle TOKİ tarafından yapılan duyuruları takip ediyor. İşte TOKİ tarafından paylaşılan yeni projeler ve konu hakkında detaylar...

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İstanbul’da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 185 adet konutu açık artırma ile satışa sunuyor. Yüzde 50 peşinat ve 120 ay taksitle ev sahibi olma fırsatını duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

İstanbul’da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

Yeni konut projelerine tam gaz devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapan TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 185 adet konutu açık artırma ile satışa sunuyor.

İstanbul’da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

TOKİ, İstanbulluların yüzünü güldürecek konut satışı için düğmeye bastı. Bu kapsamda TOKİ Beyoğlu Sütlüce ve Gaziosmanpaşa Sarıgöl projelerinin satış tarihleri açıklandı.

İstanbul’da ev almak artık çok kolay! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!

TOKİ GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL PROJESİ BAŞVRU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ Gaziosmanpaşa Sarıgöl projesindeki 110 konut 2 Ağustos tarihinde, TOKİ Beyoğlu Sütlüce projesindeki 75 konut için 3 Ağustos Çarşamba günü 10:30'da açık artırma gerçekleştirilecek.

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