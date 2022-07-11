İstanbul'da ev almak artık çok kolay! toki.gov.tr duyurdu! TOKİ %50 peşinat, 120 ay taksitle ev sahibi yapıyor!
İstanbul'da ev almak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle TOKİ tarafından açılan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ projeleri neler? İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
11.07.2022 16:22 - Son Güncelleme: 11.07.2022 16:24
Yeni konut projelerine tam gaz devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapan TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 185 adet konutu açık artırma ile satışa sunuyor.