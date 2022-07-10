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Haberler Güncel SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

Son dakika haberleri... Milli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı. Radar arayıcı başlıkla atışı gerçekleştirilen Gökdoğan'ın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

10.07.2022 17:04 - Son Güncelleme: 10.07.2022 17:10
SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Hava savunma sisteminin bir parçası olan hava-hava füzesi olarak bilinen milli füze Gökdoğan başarılı bir şekilde test edildi.

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SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti: "Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı.

SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

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Gökdoğan hava hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılmasıyla birlikte çok kritik bir aşama daha tamamlanmış oldu. Atıcı uçak tarafından hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı.

SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

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