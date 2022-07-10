SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti: "Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı.