SON DAKİKA: Gökdoğan füzesi artık görülmeyeni de vuracak! Test başarılı
Son dakika haberleri... Milli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı. Radar arayıcı başlıkla atışı gerçekleştirilen Gökdoğan'ın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.
10.07.2022 17:04 - Son Güncelleme: 10.07.2022 17:10
TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Gökdoğan hava hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılmasıyla birlikte çok kritik bir aşama daha tamamlanmış oldu. Atıcı uçak tarafından hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı.
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.