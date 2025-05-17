İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi

Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:15:26

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine gireceği belirtilmişti.

Uyarının ardından megakentte sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Gün içerisinde zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların ve kısa süreli fırtınaların yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, İstanbullulara olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Öte yandan, megakentin hafta sonunu da yağışlı bir havayla geçirmesi öngörülüyor.