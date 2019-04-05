İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK

45 saat sürecek taşınmada toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de olduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götürülecek.