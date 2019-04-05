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İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

05.04.2019 03:26 - Son Güncelleme: 05.04.2019 08:34
İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

"Büyük Göç" olarak da adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek taşınma operasyonu başladı.
THY'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren diğer havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçları taşıyan TIR'lar apronda yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na naklediliyor.

İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK
45 saat sürecek taşınmada toplam 47 bin ton malzeme, 686 TIR ile İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapıyor. Ayrıca aralarında apronda yolcu taşıyan otobüslerin de olduğu 700 operasyonel araç da kara yoluyla götürülecek.

İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'nda belirlenen üç noktada bekleyen TIR'lara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme belli aralıklarla yükleniyor.

İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 45 saatlik süreçte taşınacak. Bin 800'den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

5 YARDIM İSTASYONU
Ayrıca taşınma operasyonu sırasında iki havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergah üzerinde acil durum için yardım istasyonları kuruldu.

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