İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.
05.04.2019 03:26
- Son Güncelleme: 05.04.2019 08:34
"Büyük Göç" olarak da adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek taşınma operasyonu başladı.
THY'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren diğer havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçları taşıyan TIR'lar apronda yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na naklediliyor.
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