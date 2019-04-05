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İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

05.04.2019 10:26

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle  yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.


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