İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibariyle yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.
İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' başladı05.04.2019 10:26
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