Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, başvuru yapan öğretmen adayları tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Öğretmen adayları heyecanlı geçen süreç içerisinde mülakat için hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde mülakat yerlerinin hangi tarihte yayınlanacağı belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...