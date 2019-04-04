Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atama takvimi
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. 20 bin öğretmen alımı için gerçekleştirilecek sınav için başvuru yapan adaylar mülakat yerleri için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav ne zaman olacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, başvuru yapan öğretmen adayları tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Öğretmen adayları heyecanlı geçen süreç içerisinde mülakat için hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde mülakat yerlerinin hangi tarihte yayınlanacağı belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü sınav 12 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri,özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.