İstanbul Havalimanı metrosu hizmete girdi! İşte İstanbul Havalimanı metrosunun özellikleri ve biniş ücreti
Son dakika haberi | 2022 yılında uçuş ortalaması ile Avrupa'nın lideri olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda metro alternatifi de devreye girdi. İstanbul Havalimanı metro hattı Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro hattının saatte 120 kilometre ile Avrupa'nın en hızlı metrosu olacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunun 1 ay ücretsiz olacağı müjdesini de verdi. İşte İstanbul'un yeni metrosu, özellikleri, biniş ücreti ve geçeceği duraklar...
23.01.2023 10:40 - Son Güncelleme: 23.01.2023 10:42
İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek.
Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.
Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor.