İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor? 3 puanlık fark...
Son dakika haberleri | 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılırken, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükselmeye devam ediyor. Özellikle ekonomiye yönelik atılan adımlar, asgari ücret, emekli ve memur zamları vatandaşın AK Parti'ye olan güvenini tazeledi. "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerden Başkan Erdoğan ve AK Parti diyenlerin sayısı yüzde 3 daha artış gösterdi. 6'lı masanın ise oyları erimeye devam ediyor. İşte 2023 seçimleri öncesi yapılan son anket sonuçları...
22.01.2023 07:20 - Son Güncelleme: 22.01.2023 07:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.
İşte son seçim anketinin sonuçları ve oy oranları arasındaki farkın açılmasına neden olan gelişmeler...
6'LI MASA BİRKAÇ HAFTADA DAĞILDI
Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunad kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.