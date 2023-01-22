İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor? 3 puanlık fark...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.

İşte son seçim anketinin sonuçları ve oy oranları arasındaki farkın açılmasına neden olan gelişmeler...