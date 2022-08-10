İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM, Valilik son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...
Son dakika haberi... İstanbullular dikkat! Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) peş peşe uyarılar yapıldı. Maegakent İstanbul'da 2 gün sürmesi beklenen yağış hayatı felç edebilir. Vatandaşların dikkatli olmaları konusunda yazılı açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN hava nasıl olacak? İşte AFAD, AKOM son dakika açıklama...
10.08.2022 16:15 - Son Güncelleme: 10.08.2022 16:15
İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? soruları gelen uyarılar sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinde etkisini gösteren yağmur yarın bir çok ilde şiddetini arttıracak. AKOM, Meteoroloji ve Valiliğin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.