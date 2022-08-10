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Haberler Güncel İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM, Valilik son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM, Valilik son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

Son dakika haberi... İstanbullular dikkat! Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) peş peşe uyarılar yapıldı. Maegakent İstanbul'da 2 gün sürmesi beklenen yağış hayatı felç edebilir. Vatandaşların dikkatli olmaları konusunda yazılı açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN hava nasıl olacak? İşte AFAD, AKOM son dakika açıklama...

10.08.2022 16:15 - Son Güncelleme: 10.08.2022 16:15
İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? soruları gelen uyarılar sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinde etkisini gösteren yağmur yarın bir çok ilde şiddetini arttıracak. AKOM, Meteoroloji ve Valiliğin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.

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İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

AFAD'dan vatandaşlara SMS ile uyarı mesajı geldi. Peki İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl?

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

AFAD'DAN FIRTINA UYARISI MESAJI!

AFAD, 11 Ağustos Perşembe yani yarın sabah etkili olacak kuvvetli yağış için İstanbulluların telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlardan yağış nedeniyle hortum, sel vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, " İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

Öte yandan Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.

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