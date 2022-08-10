İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? AFAD, AKOM, Valilik son dakika açıklama! Perşembe hava durumu nasıl? 11 Ağustos YARIN...

İstanbul dolu, sel, fırtına uyarısı nedir? Perşembe hava durumu nasıl? soruları gelen uyarılar sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde İstanbul'un Esenyurt, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinde etkisini gösteren yağmur yarın bir çok ilde şiddetini arttıracak. AKOM, Meteoroloji ve Valiliğin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.