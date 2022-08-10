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Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki Yörükler -1 kuyusunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler -1 kuyusuna vardı. Gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

10.08.2022 22:19 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:37
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştı.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda

YEDİNCİ NESİL TEKNOLOJİ SAHİP
Hidrokarbon arayacak gemi filosunun en büyüğü olan Abdülhamid Han yedinci nesil olarak adlandırılıyor.

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda

238 metre uzunluğundaki gemi 42 metre genişliğe sahip.

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda

Sondaj derinliği 12 bin 200 metre seviyesinde olan araştırma gemisi 104 metre kule yüksekliğine sahip.

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