Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki Yörükler -1 kuyusunda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler -1 kuyusuna vardı. Gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.
10.08.2022 22:19 - Son Güncelleme: 10.08.2022 22:37
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.