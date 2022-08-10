Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz’deki Yörükler -1 kuyusunda





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.