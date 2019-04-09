İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor! O bölüm de tamamlandı

Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı bu alanlardaki iç dekorasyon işleri ise kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlanacak.İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.