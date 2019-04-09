FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÖSYM ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.