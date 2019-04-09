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FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÖSYM ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.

09.04.2019 10:41 - Son Güncelleme: 09.04.2019 10:41
FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Bursa'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali DemirAnkara'ya getirildi.

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.

Bu arada soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi

Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtilmiş, gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edilmişti.

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