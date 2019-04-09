E Devlet 99/2 askerlik yerleri sorgulama: 2019 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklandı

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Mayıs döneminde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı duyuruda askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyururken, askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden öğrenileceğini de açıkladı. Peki, 99/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Mayıs askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 Mayıs askerlik yerleri öğrenmek için izlenmesi gereken adımlar...