E Devlet 99/2 askerlik yerleri sorgulama: 2019 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklandı
99/2 celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, askere gidecekleri yerleri merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce asker alma duyurusunda tarih bildirilmişti. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 99/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Mayıs askerlik yerleri nasıl görüntülenir?
e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Mayıs döneminde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı duyuruda askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyururken, askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden öğrenileceğini de açıkladı. Peki, 99/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 Mayıs askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 Mayıs askerlik yerleri öğrenmek için izlenmesi gereken adımlar...
99/2 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Mayıs 2019 celp döneminde silahaltına alınacak olan yükümlülerin askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini erişime açtı. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görünütlenebiliyor. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak işinizi askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.
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Celp Dönemi Mayıs 2019 Olmadığı Halde, Mayıs 2019 Celp Döneminde Silâhaltına Alınmak İsteyen Yükümlülerden Bu Talepleri Uygun Bulunanlar,
Yasal Nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler İle Sevkleri Tehir Edilenlerden, Erteleme Ve Sevk Tehir Şartlarını Kaybettiklerinden Mayıs 2019 Er Celp Döneminde Sevke Tabi Olanların Sevkleri Yapılacaktır.
Sevke Tabi Yükümlüler, Sevk Edilecekleri Sınıf Ve Eğitim Merkezleri İle Hangi Grupta Silahaltına Alınacaklarını, Askerlik Şubeleri İle E-Devlet Üzerinden 09 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Öğrenebilecekler, Nüfus Cüzdanlarını İbraz Etmek Suretiyle Askerlik Şubelerinden Veya E-Devlet Üzerinden Sevk Evrakını Alabileceklerdir.