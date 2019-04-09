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İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor! O bölüm de tamamlandı

09.04.2019 12:46

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.


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