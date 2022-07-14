İslam Memiş’ten emlak balonu patlayacak uyarısı! Bu tarihte konut fiyatları çakılacak!

KONUT FİYATLARI NE ZAMAN UCUZLAYACAK?



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada emlak balonu ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;

"TOKİ'nin mevcut projeleri olacak ancak bunların devamı için hazine arazilerinin satışı gerekecek. Bu yeni konutlar kısmen ev fiyatlarını indirmenin yanı sıra fiyatların yükselmesini de engelleyecek. 2023 Ocak ayı ile beraber enflasyon normalleşirse emlak fiyatları hız keseceğe benziyor."