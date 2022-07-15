TOKİ'den hiç evi olmayanlara müjde! 1.559 TL taksitle 120 ayda kira öder gibi ev sahibi olun! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 41 ilde satılık ucuz 2+!, 3+1 TOKİ fırsatı!

Ev fiyatlarında yaşanan yükseliş sebebiyle TOKİ tarafından yapılan projelere ilgi arttı. Türkiye geneli ortalama konut fiyatı 1 milyon TL barajına dayanırken bu rakam İstanbul'da 1 milyon 500 bin lirayı aşmıştı. TOKİ tarafından yapılan projelere başvurarak siz de uygun taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. İşte 2022 TOKİ projeleri ve TOKİ başvuru şartları...

İŞTE 2022 İL İL TOKİ PROJELERİ!