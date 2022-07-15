TOKİ'den hiç evi olmayanlara müjde! 1.559 TL taksitle 120 ayda kira öder gibi ev sahibi olun! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 41 ilde satılık ucuz 2+!, 3+1 TOKİ fırsatı!
TOKİ Temmuz, Ağustos ve Eylül 2022 ihale tarihleri duyurularını yayımladı, 41 ile ucuz TOKİ müjdesi geldi. Peki, TOKİ satılık ucuz daireler neler? TOKİ İstanbul projeleri 2022 neler? İşte merak edilenler...
15.07.2022 16:02 - Son Güncelleme: 15.07.2022 16:03
Ev fiyatlarında yaşanan yükseliş sebebiyle TOKİ tarafından yapılan projelere ilgi arttı. Türkiye geneli ortalama konut fiyatı 1 milyon TL barajına dayanırken bu rakam İstanbul'da 1 milyon 500 bin lirayı aşmıştı. TOKİ tarafından yapılan projelere başvurarak siz de uygun taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. İşte 2022 TOKİ projeleri ve TOKİ başvuru şartları...
İŞTE 2022 İL İL TOKİ PROJELERİ!
Sivas Merkez Çayboyu Mah. 1. Bölge Hüsamettin Peker İnşaat
2 Konya Merkez Selçuklu 3. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.
3 Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) Akçadağ İnş.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti.
4 Isparta Merkez Çünür Mah. 2. Etap İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş.
5 İstanbul Esenler İkitelli 1. Etap (alt Gelir) Delta İnş. San. Tic. A.Ş.
6 Çorum Merkez 2.Bölge (652 Alt Gelir) Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş
7 Tunceli Merkez İlyapı Taah. İnş. San. Ve Tic A.Ş.
8 Kütahya Merkez İnköy 2. Etap Makek Termomekanik San. A.Ş. & Be-Ma İnş.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı
9 Burdur Merkez (208 Alt Gelir) Baki Yapı Malz.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
10 Kayseri Merkez 1. Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş.
11 Şanlıurfa Merkez Akabe 4. Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) İz-Ka İnş.Müh.Teks.Amb.San.Ve Tic.Ltd.Şti. & Gap Metaş İnş.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı
12 Şanlıurfa Merkez Akabe 5. Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) Özge İnş.Taah.Tic.San.Ve Tur.Ltd.Şti.
13 Yozgat Yerköy 1.Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, ticaret merkezi) İlci İnş.San. Ve Tic. A.Ş.
14 Sivas Merkez Çayboyu Mah. 2. Bölge (alt gelir grubuna) Asil İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
15 Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti.
16 Balıkesir Merkez Yenimahalle 1. Etap (278 Alt Gelir Grubuna) Çakır Yapı San. Ve Tic. A.Ş.
17 Balıkesir Merkez Yenimahelle 2. Etap 480 konut (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) Makek Termomekanik San. A.Ş.
18 Adana Seyhan Ekinciler Ve Ort. İnş. Ve Tic. A.Ş. & Dağ Yapı İnş. Teks. San.Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
19 Erzincan Merkez Mengüceli 2.Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti.
20 Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
21 Erzincan Merkez Mengüceli 3. Etap Ömer Osman Kılınç İnş.Mad.Ldt.Şti.
22 Eskişehir Odunpazarı 2. Etap Öz-Kar İnş.Tic. ve San A.Ş.
23 Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) Kobalt İnş. - Ali Acar İnş. Ortak Girişimi
24 Denizli Kale (344 konut alt gelir) Serel Yapı End. Tic. San. Ltd. Şti.
25 Karabük Merkez Fatih Mahallesi (alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim 24, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan) Ermit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
26 Bartın Merkez (192 Alt Gelir) YSE İnşaat - Çelikler İnş. ortak girişimi
27 Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim 16 + Atakent Kamalı ilköğretim 24 İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
28 Uşak Merkez 2. Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Ticaret Merkezi, Sağlık ocağı, Kafeterya, Kütüphane, Cami) Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti.
29 Adana Kozan 864 konut + ticaret merkezi, cami, ilköğretim(24) Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş ve Biat İnş.San.Tic. Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı
30 Çorum Osmancık Koyunbaba (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) Beta Grup İnş. Mim. Taah. Tic. Ltd. Şti.
31 Konya Çumra Mihmandar Mh. 1. Etap (48 Alt gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
32 Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) Aybu İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
33 Afyonkarahisar Merkez Telsiz Mah. 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret merkezi, 24 derslikli iö.o.) Makek Termomekanik San. A.Ş.
34 Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) İs-Ka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.ve Tic.Ltd.Şti&Durmaz İnş. Taah.Tic.ltd.Şti.İş Ortaklığı.
35 Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet 2.Etap (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2.Etap (64) Akay İnş. Tic. Ltd. Şti.
36 Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1. Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret merkezi) Serel Yapı End.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Mehmet Çelik İnş.Taah.Tic.VeSan.Ltd.Şti.&Egemen İnş.VeTic.Ltd.Şti.
37 Bursa Kestel 1. Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Cami Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş.Taah.Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
38 Mersin Silifke-Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim 24, Ticaret Merkezi, Cami Erkut İnş.Yapı .End.San.Tic.A.Ş.
39 Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) Alpan İnş. Turz. San.Ve Tıc. Ltd. Şti.
40 Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), İnta Müh.Mim.İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.
41 Diyarbakır Üçkuyular 2. Etap (600 konut alt gelir) Pakt İnş.Tic.Ltd.Şti.
42 Eskişehir Odunpazarı 1. Etap Özgünsan Yapı Prj.Mim.San.Tic.Ltd.Şti.
43 Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Merkezi, Cami Yse Yapı San. Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San.
49 Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) Özuyar İnş.Tic.Ltd.Şti
50 Kayseri Merkez 7. Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim 40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu Eras İnş.Turz.San.Ve Tic.A.Ş.
51 Bursa Orhangazi 3.etap Konut + İlköğretim24, Ticaret Merkezi, Cami Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı
52 Kayseri Merkez 6. Bölge (264 alt gelir) Konut + Lise 40, Spor Salonu, Ticaret Merkezi Erkut İnş. Yapı End. San. Tic. A.Ş.
53 Bitlis-Adilcevaz (240 alt gelir) ticaret merkezi Aksay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Beymen İnş. Elekt. Tem. Gıda Akary. Eml. İth. İhr. Ve San. Tic.L
54 Erzincan-Çayırlı + ticaret merkezi (alt gelir) Soyak Proje taah. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.
55 Erzurum Palandöken Yıldızkent 1.Etap (504 alt gelir) Can İnş. San ve Tic. A.Ş.
56 Sakarya Adapazarı Korucuk (Yoksul Grubu) 496 Adet Konut İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri Yılka-Nur İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
57 Van Merkez Kevenli 800 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri (Yoksul grubuna yönelik) Niyazi BAYRAMOĞLU
58 Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü 928 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Yoksul grubuna yönelik) Akay İnş. Ltd. Şti.