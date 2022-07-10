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İŞKUR'dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR 2022 ilanları neler sorusu yer aldı.Peki, İŞKUR iş ilanları 2022 neler? İŞKUR başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
10.07.2022 08:59 - Son Güncelleme: 10.07.2022 08:59
İŞKUR’dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

İŞKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR iş ilanları 2022 neler sorusu yer alıyor. İşte yeni açılan ilanlar ve konu hakkında detaylar...

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İŞKUR’dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

İŞKUR PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alımlar İçin Özel Ve Genel Şartlar

Türk uyruğunda nüfus ediyor olması.

İŞKUR’dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

Erkek personellerin askerlik ile ilişiğini fiilen sonuçlandırıp bitirmiş olması.

Minimum ilköğretim, ortaöğretim ve lise dengi okullarından mezun olması.

İŞKUR’dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

Milli eğitim bakanlığınca onaylı sertifikaları olanlar.

Yabancı okullardan mezun olanlar ise Milli eğitim bakanlıkları tarafınca onaylanmış diploma.

Adayların mesai saatlerine rivayet edebilecek şekilde çalışma prensipleri elde etmesi.

İŞKUR’dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!

Verilen görevleri aksatmadan gün içerisinde tamamlaya bilecek olması.

Kişinin herhangi bir sağlık sorunları olmayıp sağlık kurul heyetlerinde olumlu rapor elde etmesi.

Adli sicil dosyası olmayıp arşiv kayıtları bulunmaması gerekmektedir.

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