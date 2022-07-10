İŞKUR'dan yeni müjde! KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru!
İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR 2022 ilanları neler sorusu yer aldı.Peki, İŞKUR iş ilanları 2022 neler? İŞKUR başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
10.07.2022 08:59 - Son Güncelleme: 10.07.2022 08:59
İŞKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR iş ilanları 2022 neler sorusu yer alıyor. İşte yeni açılan ilanlar ve konu hakkında detaylar...