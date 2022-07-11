2022 kamu hastanesi personel alımı şartları! Devlet hastanelerine personel alımı başladı! Lise, ön lisans ve lisans mezunu, en az 9 bin TL maaş...

14 DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliğinde görev yapacak Hastane Hizmetlisi) (erkek Hastabakıcı) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak gerekiyor. 2020 KPSS P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

13 SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri) "kadın-erkek" alımı için Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. 2020 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.