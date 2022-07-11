2022 kamu hastanesi personel alımı şartları! Devlet hastanelerine personel alımı başladı! Lise, ön lisans ve lisans mezunu, en az 9 bin TL maaş...
Resmi Gazete'nin yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Gelen habere göre devlet hastanesinde çalışacak sözleşmeli personellerin alınacağı duyuruldu. Kamu personeli başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Resmi Gazete'nin yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Gelen habere göre devlet hastanesinde çalışacak sözleşmeli personellerin alınacağı duyuruldu. Bu nedenle konu hakkına birçok detay merak ediliyor. Peki, devlet hastanesi personel alımı ne zaman? Kamu hastanesi personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
HASTANE PERSONELİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Askerlikle ilişiği olmamak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışıyor olmamak gerekiyor. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. Ayrıca yaş itibarıyla başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.
14 DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliğinde görev yapacak Hastane Hizmetlisi) (erkek Hastabakıcı) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak gerekiyor. 2020 KPSS P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
13 SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri) "kadın-erkek" alımı için Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. 2020 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.
8 BÜRO PERSONELİ KPSSP3 (60 puan ve üzeri) KADIN/ERKEK adaylar başvurabilir. Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Ekonometri ve Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak,
2 BÜRO PERSONELİ KPSSP93 (60 puan ve üzeri) KADIN/ERKEK adaylar başvurabilir. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,