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Konya'da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık; "Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü" dedi. Özışık, Karakaya ile olan anılarından ise şöyle bahsetti&hellip;

09.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 17:09
Konya’da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

Ekrem Karakaya'nın 1989-1992 yıllarında Melikgazi İmam Hatip Lisesinde birlikte aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Muharrem Özışık, Karakaya ile son olarak Ramazan ayında 1992 mezunları iftar yemeğinde bira araya geldiklerini belirtti.

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Konya’da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

'EKREM ONA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'
Özışık, "Ekrem çok vefalı ve arkadaşlarına düşkündü. Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı benzer bir olay sonucu şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü.

Konya’da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

Her buluşmamızda İlhan'ı yad eder ona üzülürdü. Ama ne yazık ki Ekrem ile İlhan'ın kaderleri birbirlerine benzedi. Ekrem de kendini bilmez bir kişi tarafından bu hayattan koparıldı" diye konuştu.

Konya’da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

BABASI 1 ÖĞRETMEN MAAŞIYLA 8 ÇOCUK OKUTTU
Ekrem Karakaya'nın babasının imam hatipte öğretmen olduğunu belirten Muharrem Özışık; "Ekrem'in babası okumaları için elinden geleni yaptı. Babası 8 çocuğunu bir öğretmen maaşıyla okuttu.

Konya’da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk

Bu çocuklardan Ekrem kardiyoloji uzmanı, Mehmet Murat öğretim üyesi, Hasan Sami ve Şerife mühendis, Selman öğretmen, Ömer ise tapu kadastro memuru oldu" dedi.

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