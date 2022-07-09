Konya'da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın arkadaşı konuştu: Çemen ekmekle karnımızı doyurduk
Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık; "Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü" dedi. Özışık, Karakaya ile olan anılarından ise şöyle bahsetti…
09.07.2022 16:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 17:09
Ekrem Karakaya'nın 1989-1992 yıllarında Melikgazi İmam Hatip Lisesinde birlikte aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Muharrem Özışık, Karakaya ile son olarak Ramazan ayında 1992 mezunları iftar yemeğinde bira araya geldiklerini belirtti.
BABASI 1 ÖĞRETMEN MAAŞIYLA 8 ÇOCUK OKUTTU
Ekrem Karakaya'nın babasının imam hatipte öğretmen olduğunu belirten Muharrem Özışık; "Ekrem'in babası okumaları için elinden geleni yaptı. Babası 8 çocuğunu bir öğretmen maaşıyla okuttu.