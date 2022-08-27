İŞKUR TYP kapsamında 230 personel alacak! Okullara temizlik görevlisi alımı başladı! Yarın son gün!

TYP ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor.