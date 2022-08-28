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Haberler Güncel İŞKUR'dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

İŞKUR'dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

Yönetmeliğe göre, tüm mesleki eğitim kursları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alındıktan sonra başlatılacak.Aynı zamanda bu kursa katılım sağlayanlara harçlık da verilecek. İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
28.08.2022 11:27 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:27
İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! İŞKUR’dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor. İş arayanlar ise konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. İŞKUR tarafından sağlanan Meslek Eğitim Kursları sayesinde işe ihtiyacı olanlar eğitim alırken aynı zamanda harçlı da kazanacak. İşte konu hakkında detaylar...

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İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! İŞKUR’dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,


15 yaşını tamamlamış olmak,


Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! İŞKUR’dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,


İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! İŞKUR’dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...


Emekli olmamak,


Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,


Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! İŞKUR’dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememektedir.

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