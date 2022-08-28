İŞKUR'dan hem meslek sahibi olun hem harçlık alın! İşi olmayana aylık 4 bin 110 TL ödeme! Online başvurular başladı! Hesaplara anında aktarılıyor...
Yönetmeliğe göre, tüm mesleki eğitim kursları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alındıktan sonra başlatılacak.Aynı zamanda bu kursa katılım sağlayanlara harçlık da verilecek. İşte konu hakkında detaylar...
28.08.2022 11:27 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:27
Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor. İş arayanlar ise konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. İŞKUR tarafından sağlanan Meslek Eğitim Kursları sayesinde işe ihtiyacı olanlar eğitim alırken aynı zamanda harçlı da kazanacak. İşte konu hakkında detaylar...