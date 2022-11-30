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Haberler Güncel İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

İŞKUR kasım ayında binlerce yeni işçi alımı ilanı yayınlandı. Aralık ayı itibariyle iş arayan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, işçi ve personel alımı başladı. İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
30.11.2022 17:57 - Son Güncelleme: 30.11.2022 17:57
İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

İŞKUR personel alımı başvuruları başladı. Aralık ayı ilanlarının yayınlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı.

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İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

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İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

99 BİN 573 ACİL İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

İŞKUR Kasım 2022 işçi alımı ilanlarını yayınladı. 81 ilde 99 bin 573 acil işçi alımı yapacağını duyuran İŞKUR, vatandaşların iş bulmasına yardımcı olmaya devam ediyor.

İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

HANGİ MESLEKLER ÖN PLANDA?

Temizlik görevlisi, beden işçisi (genel), satış danışmanı-uzmanı, garson (Servis elemanı), makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi (genel), bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ön planda olan meslekler arasında bulunuyor.

İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En az lise mezunu olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak,

40 yaşını doldurmamış olmak,

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