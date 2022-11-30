İŞKUR paketleme, temizlik, konfeksiyon alımı başladı! ARALIK İLANLARI yayınlandı! 9.849 TL maaşla, en az lise mezunu...
İŞKUR kasım ayında binlerce yeni işçi alımı ilanı yayınlandı. Aralık ayı itibariyle iş arayan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, işçi ve personel alımı başladı. İşte İŞKUR yeni iş ilanları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
30.11.2022 17:57 - Son Güncelleme: 30.11.2022 17:57
İŞKUR personel alımı başvuruları başladı. Aralık ayı ilanlarının yayınlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı.
HANGİ MESLEKLER ÖN PLANDA?
Temizlik görevlisi, beden işçisi (genel), satış danışmanı-uzmanı, garson (Servis elemanı), makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi (genel), bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ön planda olan meslekler arasında bulunuyor.