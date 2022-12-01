Ekrem İmamoğlu’ndan Düzce’de saygısız hareket! Depremzede kadından sert tepki: Elleme beni, deprem bitti deprem

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "ELLEME BENİ, DEPREM BİTTİ DEPREM"

Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. İmamoğlu'nun tavrı vatandaşları rahatsız etti. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.