Ekrem İmamoğlu'ndan Düzce'de saygısız hareket! Depremzede kadından sert tepki: Elleme beni, deprem bitti deprem
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir hafta önce gerçkeleşen deprem nedeniyle Düzce'ye gitti. Depremin merkez üssü olan Gölköy'de vatadanşlarla bir araya gelen İmamoğlu, depremzede kadına saygısızca bir harekette bulundu. Kadının yüzüne dokunmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'na vatandaş "Elleme beni, deprem bitti" diyerek tepki gösterdi.
01.12.2022 01:06 - Son Güncelleme: 01.12.2022 01:06
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gitti.
İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "ELLEME BENİ, DEPREM BİTTİ DEPREM"
Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. İmamoğlu'nun tavrı vatandaşları rahatsız etti. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.
Ekrem İmamoğlu'nun depremzede kadına yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük tepki gördü.
İşte verilen tepkilerden bazıları;