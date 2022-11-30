2022 Dünya Şoförler Günü MESAJLARI ve SÖZLERİ resimli, anlamlı, yeni, özel! Şoförler Günü kutlama mesajları kısa, uzun...

Artık bugünün bilinen ve hatırlanan bir gün olmasını ayrıca temenni ediyorum.

Şoförlük, insanları sevdiklerine güven içinde ulaştıran bir meslektir. Bu nedenle en az diğer onurlu meslekler kadar kutsaldır.

Şoförlük; bir sanat, bir ihtiyaç, bir fedakârlık, sevgi, saygı ve elbette ki özveri ister.