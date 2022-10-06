İŞKUR KPSS şartsız en az 5.500 TL maaşlı personel ve memur alımı! Yeni İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı

İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. Bu hususta İŞKUR'un bir müjdesi var. Son güncellemeye göre İŞKUR koşul belirmeden en az 5.500 TL maaşlı çalışan alımı yapacak. Bu alımların bazılarında KPSS'den 60 puan istenirken bazılarında ise bu not istenmiyor.

