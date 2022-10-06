İŞKUR KPSS şartsız en az 5.500 TL maaşlı personel ve memur alımı! Yeni İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı
İŞKUR'un yayınladığı koşulsuz en az 5.500 TL maaşlı personel alımı ilanlarına ulaşmak için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. İŞKUR'un resmi sitesine girerek oradaki linkten bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR koşulsuz 5 bin 500 TL maaşlı personel alımına dayanan ilanlara nasıl müracaatta bulunabiliriz? İşte yeni İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı...
06.10.2022 16:02 - Son Güncelleme: 06.10.2022 16:02
İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. Bu hususta İŞKUR'un bir müjdesi var. Son güncellemeye göre İŞKUR koşul belirmeden en az 5.500 TL maaşlı çalışan alımı yapacak. Bu alımların bazılarında KPSS'den 60 puan istenirken bazılarında ise bu not istenmiyor.
İş arayan insanlar gözlerini İŞKUR'un yayınladığı 8.500 TL maaşlı personel ve memur alımı ilanlarına çevirdi. Bu ilanların bazıları için KPSS'den en az 60 puan isterken birtakım kurumlar ise bu koşulu aramıyor.
Bu durumda başvurmak amacıyla makul olanlar bu ilanlara nasıl başvurabileceğini araştırıyor. Bu ilanlara başvurmak ise çok kolay! İlk evvel İŞKUR'a üye olmalı ve üyelik kaydını tamamıyla doldurmalısınız.