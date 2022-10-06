Başkan Erdoğan ve Aliyev kol kola verdi, Soros'a 'kardeşlik' ayarı çekti! Prag'a damga vuran an: "Soros hep gazetecileri satın alıyor"

Bu gelişme üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor?" şeklinde yanıt verdi.

İşte zirveye damga vuran o diyalog;



Erdoğan: Sakın öyle bir iş yapmayasın?



Muhabir: Asla yapmam ben gazeteciyim.



Erdoğan: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor.



Aliyev: "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz."



