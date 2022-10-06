Başkan Erdoğan ve Aliyev kol kola verdi, Soros'a 'kardeşlik' ayarı çekti! Prag'a damga vuran an: "Soros hep gazetecileri satın alıyor"
Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi kapsamında Prag'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Kol kola yürüyen iki liderin bir muhabirlere girdiği diyalog ise zirveye damgasını vurdu. Muhabirin Azadlıq Radiosu'nda çalıştığını öğrenen Aliyev, "Hee bu Sorosçu" ifadeleriyle tepki verdi. Bunun üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" şeklinde yanıt verdi. Devreye giren Aliyev, "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" dedi.
ZİRVEYE DAMGA VURAN DİYALOG
Azerbaycan'da yayın yapan Azadlıq Radiosu muhabiri, kol kola yürüyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e soru sormak istedi.
Bunun üzerine Erdoğan, "Kız noluyor sana?" şeklinde esprili bir dille yanıt verdi. Devreye giren Aliyev, "Bu sizinki mi, bizimki mi?" şeklinde gülümseten bir soru sordu.
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Sorosçu muhabire çok net cevap | VİDEO
"BU SOROSÇU"
Muhabirin Azerbaycan tarafından olduğu söylemesinin ardından Azadlıq Radiosu'nda çalıştığını öğrenen Aliyev, "Hee bu Sorosçu" şeklinde tepki verdi.
"BUNLARIN ORADA BEŞ YIL ÇALIŞANA GREEN CAR, ON YIL ÇALIŞANA PASAPORT"
Alanda bulunan bir yetkili, Azadlıq Radiosu'nun Soros ile bağlatısına dikkat çekerek "Bunların orada beş yıl çalışana Green Card, on yıl çalışana Amerikan pasaportu veriyorlar. Adım atmadan pasaport alanlar var" ifadelerini kullandı.
Bu gelişme üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor?" şeklinde yanıt verdi.
İşte zirveye damga vuran o diyalog;
Erdoğan: Sakın öyle bir iş yapmayasın?
Muhabir: Asla yapmam ben gazeteciyim.
Erdoğan: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor.
Aliyev: "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz."